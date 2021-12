Educação com qualidade é uma de suas prioridades, diz Marina

São Paulo – A candidata do Partido Verde (PV) à Presidência da República, Marina Silva, disse na quarta (7), em São Paulo, que a educação com qualidade será uma de suas prioridades de governo. Ela fez questão de destacar que teve muita clareza sobre tudo que foi colocado no programa. “É o momento de cada candidato afirmar seu programa. Eu prefiro afirmar o meu, prioridade na educação de qualidade, na implementação do Sistema Único de Saúde, no uso com sabedoria dos recursos naturais. A plataforma que foi colocada foi debatida pelo partido, pelos simpatizantes, militantes, e agora está na internet para que as pessoas possam debater”.

Marina acha preocupante os candidatos assumirem compromissos para depois não poderem sustentá-los. “Eu vejo que isso nessa campanha acontece muito, porque os mesmos que estão dizendo que agora vão fazer isenção de impostos são os mesmos que ficaram e não fizeram nos últimos 16 anos. Durante o período eleitoral, as pessoas colocam propostas para agradar determinados setores e depois vem a repercussão negativa e mudam de opinião. Eu só me preocupo em dizer aquilo que eu sei, que é possível estar comprometido com a sociedade e que se for para mudar que seja no debate”.

Marina Silva também falou sobre a importância dos programas sociais ao ser perguntada sobre a disputa pela “paternidade” do Bolsa Família. Para a candidata do PV, quando se tem compromisso com o combate à pobreza não é preciso fazer concorrência para mostrar quem é mais comprometido com os pobres. “O compromisso com o combate à pobreza é algo que se tem no DNA, por isso não faço essa concorrência. As pessoas sabem quem tem compromisso e quem fica falando no período eleitoral”. Segundo ela, o Bolsa Família é uma política social que deve ser mantida e aperfeiçoada com programas sociais de terceira geração.

A candidata do PV visitou hoje a 42ª Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios (Francal), em São Paulo, quando destacou a importância da indústria calçadista para a geração de empregos no país. Ela disse que há uma necessidade de políticas que incentivem e aperfeiçoem o setor para que ele seja cada vez mais competitivo. “A ideia aqui é conversar com os representantes do setor para discutir como vamos fazer para controlar os mecanismos de combate à concorrência desleal para promovermos os produtos brasileiros no mercado internacional”, disse.

Após visitar a feira a candidata embarcou para Belo Horizonte onde cumpre agenda eleitoral até amanhã (8). Ela tem compromissos nas cidades de Uberaba, Uberlândia e Araguari.



