Eduardo Campos vai a Feira de Santana e Paulo Afonso

O pré-candidato Eduardo Campos continua investindo pesado no eleitorado baiano, o quarto maior do país. Estará de volta ao estado pela quinta vez desde o ato de filiação do PSB da ex-ministra Eliana Calmon no dia 19 de dezembro do ano passado.



Conforme a direção estadual do Partido Socialista, Campos participa nesta terça-feira, 20, do Seminário Dialogando com a Juventude, em Paulo Afonso (BA), na região do Vale do São Francisco, "onde fará uma palestra para estudantes secundaristas e universitários do Colégio e da Faculdade Sete de Setembro (Facete), às 10h30, no auditório da instituição". Logo depois concede entrevista coletiva e almoça com lideranças do PSB, prefeitos, vices-prefeitos e vereadores da região.



A agenda baiana prossegue na cidade de Feira de Santana, maior colégio eleitoral do interior baiano, que já foi visitado pelo pré-candidato do PSDB à presidência Aécio Neves. Campos fará uma visita ao Hospital da Mulher e dará uma entrevista coletiva, às 16h30, no Hotel Ibis. À noite, às 19h, o socialista junto com a pré-candidata do PSB ao governo, Lídice da Mata e pré-candidata ao Senado, Eliana Calmon, faz palestras no evento Dialogando com Estudantes, promovido pela Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (Unef).



Depois da festa de filiação da ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça Eliana Calmon, no final do ano passado numa casa de eventos de Salvador, Eduardo Campos esteve em Salvador no dia 22 de abril para participar de um seminário sobre política energética.

adblock ativo