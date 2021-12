"Eduardo Campos tinha alegria de viver", diz Lídice da Mata

A candidata ao governo da Bahia, Lídice da Mata, falou sobre a morte de Eduardo Campos, em uma entrevista coletiva no comitê de campanha nesta terça-feira, 13. Emocionada, Lídice tentou, mas não conseguiu evitar o choro. "Ele tinha alegria de viver. Gostava de fazer piadas o tempo inteiro, inclusive com o jeito de ser nordestino. Ele era uma pessoa direta e simples, voltado para as causas do povo brasileiro", disse.

Lídice lembrou do encontro que teve com Campos há sete dias. "Ele estava muito animado e nos trouxe alegria", afirmou. A candidata também revelou que todas as atividades da campanha para o governo do Estado estão suspensas. Lídice vai até São Paulo para se encontrar com outros integrantes do PSB e depois para Recife. Só então é que voltará às atividades.

