Eduardo Campos morre em queda de avião em Santos

O candidato à Presidência Eduardo Campos (PSB) morreu após o avião que estava cair em Santos na manhã desta quarta-feira, 13. De acordo com a Aeronáutica, sete pessoas estavam na aeronave, entre elas os dois pilotos Geraldo M. da Cunha e Marcos Martins, além do fotógrafo Alexandre Severo Gomes da Silva, o assessor de imprensa Carlos Augusto Ramos Leal Filho, conhecido como Percol, Pedro Almeida Valadares Neto e Marcelo de Oliveira Lyra. Todos os ocupantes morreram.



De acordo com o presidente do PSB, deputado federal Márcio França, a mulher de Eduardo Campos não estava com ele.



Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente, mas o avião se preparava para pousar quando teve que arremeter por conta do mau tempo. "Eduardo saiu do Rio de Janeiro para fazer uma palestra em Guarujá. Estavamos esperando ele na Base Aérea, o avião ia pousar, quando arremeteu. Lamentavelmente o tempo estava muito ruim".



>> Biografia: Ex-governador começou carreira política ainda jovem;

De acordo com a colunista da Folha Mônica Bergamo, a ex-senadora Marina Silva embarcaria no avião com Campos, mas mudou a rota na última hora e seguiu voo comercial com assessores. Ela está em casa, em São Paulo, reunida com integrantes do partido Rede e pessoas próximas. A colunista diz que a ex-senadora está em estado de choque.

O presidente do PSB disse que o partido não tomou uma posição em relação a eleição. "Ainda está todo mundo muito chocado com tudo. Uma tragédia em área urbana", disse lamentando a morte do ex-governador de Pernambuco. "Um homem determinado, jovem".

Eduardo Campos estaria cumprindo agenda política durante todo o dia em Santos (SP).



O acidente

A queda do avião ocorreu por volta das 10 horas na Rua Vahia de Abreu, que fica próximo às avenidas Conselheiro Nébias e Dr. Washington Luís, duas importantes vias da cidade.



A aeronave de pequeno porte, segundo a Aeronáutica, era de um modelo Cessna 560XL com duas turbinas e saiu do Rio de Janeiro com destino à capital paulistana. Mas não completou o percurso, caindo ao lado de uma academia no bairro residencial do Boqueirão, local muito populoso.

Testemunhas relatam que o barulho foi bastante intenso e chegou a provocar danos nas estruturas de alguns imóveis. Em seguida,uma nuvem de fumaça tomou conta do local.

Vídeo mostra momentos após a queda do avião com o candidato:

Da Redação Eduardo Campos morre em queda de avião em Santos



Entrevista ao Jornal Nacional nesta terça, 12:



Da Redação Eduardo Campos morre em queda de avião em Santos

Tweets sobre "campos"

<GALERIA ID=19434/>

adblock ativo