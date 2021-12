Eduardo Campos: 'Impostos vão descer a ladeira'

O ex-governador Eduardo Campos aproveitou a festa do 2 de Julho para fazer "corpo a corpo" com o eleitor baiano. Nessa passagem por Salvador, falou com exclusividade para o jornal A TARDE sobre a campanha e seus planos de governo e que aposta no crescimento econômico do País.

Como o senhor enfrentou este início de campanha com uma legislação eleitoral que permitiu até ontem uma enxurrada de propaganda oficial dos governos que têm seus próprios candidatos?

Sabemos que esse jogo é desequilibrado. Mas vamos equilibrar esse jogo com a indignação da população, com o sonho da população de construir dias melhores. O Brasil é possível, o Brasil tem jeito, é possível o Brasil ser governado pelos sérios, pelos decentes, pelos que amam seu país. Vamos chamar a sociedade e vamos encontrar apoio na sociedade para vencer essas máquinas, essas estruturas, dessa instituição de ministério em troca de tempo em televisão. Ou seja, é preciso ter coragem para ousar e essa coragem não tem nos faltado. Vamos fazer uma campanha modesta, com dois minutos e sem estrutura, mas cheia boas ideias, que vai respeitar os adversários, respeitar a legislação eleitoral, que é possível mudar para o futuro.

A economia está preocupando o senhor, com o deficit primário recorde de US$ 11 bilhões nas contas externas, inflação crescendo, expectativa de crescimento baixo?

O que já é visível hoje, é extremamente preocupante, ou seja, os relatórios das contas fiscais do Brasil, do próprio Banco Central de crescimento de 1%. O que é visível, transparente já nos deixa em situação complicada, porque será os quatro anos de menor crescimento da história da República brasileira. Será um tempo que a gente colocou o país em marcha à ré em várias áreas. Agora, imagine o que tem, o que não é visível, que está sendo contido porque estamos vivendo uma eleição, o que está sendo varrido para debaixo do tapete como o reajuste da energia, dos combustíveis, como uma série de questões, como a situação que vivem os bancos federais. Há uma parte da situação que a gente não sabe como está.

Como resolver isso?

Tem jeito. Se resolve mudando o que está aí, colocando energia renovadora, que una o Brasil. Se você for pesquisar vai ver que o País nunca melhorou sem construir uma pauta e uma unidade em torno dela. Foi assim para fazer democracia, para combater a hiperinflação, o ciclo de inclusão social. Para tirar o Brasil dessa atoleiro que ele entrou é preciso ajuda de todos e o que fazem o PT e o PSDB é dividir o Brasil. Fazem isso porque é a forma deles dominarem em um polo ou num outro. Quando governam, chamam as mesmas forças atrasadas para formar uma maioria conservadora no entorno deles. Esse jogo está nos levando para trás. O Brasil ainda tem 20 anos de janela de País jovem, então a hora de tomar uma atitude é agora.

O senhor acha a reforma política prioridade?

Não. Eu farei em 2015 a reforma tributária. Vou colocar toda nossa energia, o debate com a sociedade, no Congresso para fazer a reforma tributária e ser o primeiro presidente da República que não vai aumentar impostos no Brasil. Fui o governador que não aumentou imposto e vou ser o presidente que colocará a carga tributária de ladeira abaixo, para que a economia vá de ladeira acima, para que a gente possa ter um sistema tributário que não onere geração de empregos, que não mate a livre iniciativa, sobretudo o empreendedor de média e pequena empresa no Brasil. Já a reforma política precisa ser feita, mas de maneira fatiada. Isso porque se você faz a reforma política para entrar em vigor no próximo ano, quem vai votar ela vai pensar "o que eu faço aqui para ajudar a me eleger". A maneira de se preparar o ambiente para a reforma política é acabar com a reeleição, fazer mandatos de cinco anos, coincidência de eleições e ai a gente começa a arrumar o Brasil para ter uma representação política que faça um debate sobre a reforma política adequada.

Quais são as prioridades básicas do seu programa de governo?

Cito três delas: primeiro, colocar o Brasil de volta no caminho certo do crescimento econômico. O Brasil cresceu até 2010 e de lá pra cá, nesse atual governo o Brasil está tendo o menor crescimento da economia. Se a gente continuar crescendo fraquinho assim, com a inflação voltando e os juros lá em cima, a gente vai terminar derretendo os empregos que geramos nos últimos anos. A prioridade é botar o Brasil de volta no rumo do crescimento econômico, distribuição de renda, contenção da inflação para que os juros baixem e o Brasil possa viver um ciclo de expansão econômica. Outro desafio é o de cuidar da educação, que é o caminho para que a gente possa equilibrar o País do ponto de vista social e econômico. Fiz um trabalho muito grande, como governador de Pernambuco, na área da educação, sobretudo no ensino médio que está sob a responsabilidade dos governos estaduais. A maior rede de escolas em tempo integral do Brasil está em Pernambuco e nós queremos levar essa experiência para o ensino integral no Brasil. Da creche ao ensino médio. Isso é possível, e com certeza vai ser a maior transformação na vida da população brasileira. Outra questão, é o "pacto pela vida" que fizemos em Pernambuco. Era o estado mais violento do Brasil, Recife uma das três capitais mais violentas. Em sete anos e meio com o "pacto" reduzimos a criminalidade 60% na capital e 40% no estado. Vamos levar essa bandeira para o governo federal, ajudar os estados e municípios, o Poder Judiciário, o Ministério Público e sociedade, enfrentar esse flagelo que é a violência urbana hoje. Ano passado o Brasil viu 54 mil vidas serem exterminadas na bala pelo País à fora. Anunciamos também uma meta de construir quatro milhões de casas populares.

O senhor pretende mudar alguns dos programas sociais do atual governo?

Vamos manter as coisas certas. Esse tempo de desmanchar o que o outro fez de certo, está vencido. É contra isso que eu e a Marina (Silva) nos colocamos contra, essa polarização, onde fica de um lado o PSDB e o PT. Um torcendo para que o outro erre e quem paga quando eles erram é o povo. Eu participei do primeiro governo do presidente Lula exatamente quando se criou o bolsa família, depois do "fome zero". Nós vamos manter os programas sociais como o bolsa família, o Prouni para que muitos estudantes pobres possam ter acesso a estudos em universidades particulares, vamos manter o Minha Casa minha vida. Agora, nós vamos corrigir, enfrentando a corrupção que choca o Brasil inteiro, enfrentar esse monte de ministérios que existe ai, a inflação que volta, o País paralisado, as obras que não saem. Vamos pegar nossa energia e direcionar para as coisas que estão funcionando.

Qual será o caminho se o senhor não estiver no segundo turno?

Sinceramente não trabalho com essa hipótese pois o que vejo no Brasil é um cansaço dessas duas forças políticas (PT e PSDB) em todo canto que a gente anda. Há um desejo, efetivamente, para que haja uma mudança para o futuro. E vamos estar no segundo turno, sim, vamos vencer as eleições pois nós representamos a possibilidade do Brasil de estar unido. Repito: o Brasil nunca melhorou em fase nenhuma de sua história, dividido. estou propondo, junto com Marina, a unidade dos brasileiros em torno de uma pauta para melhorar o país, a governança brasileira, tirar um bocado de raposa que está em Brasília sugando nossos sonhos. São as mesmas raposas que cercaram Fernando Henrique e agora Dilma. Somos a única candidatura que vamos tirá-los do governo.

