Eduardo Campos esteve em campanha na Bahia

O candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos, morto na manhã desta quarta-feira, 13, em um acidente aéreo, esteve em campanha na Bahia durante o mês de agosto.

No dia 7, o presidenciável desembarcou em Salvador com a candidata a vice em sua chapa, Marina Silva, e visitou algumas entidades representativas da cultura afro-brasileira.

Na ocasião, eles também caminharam pelas ruas do Pelourinho e visitaram as sedes do Cortejo Afro, Olodum, Projeto Axé, Alaíde do Feijão e Teatro de Arena do Senac.

Eduardo Campos já havia participado, em Salvador, das comemorações pelo 2 de Julho e da convenção do partido em Salvador, no mês de junho, quando foi oficializada a candidatura de Lídice da Mata ao governo do Estado.

No mês de maio, Campos participou do seminário "Dialogando com a juventude" no município de Vitória da Conquista, terceiro maior colégio eleitoral da Bahia. Já em Ilhéus, marcou presença no seminário sobre desenvolvimento do sul da Bahia, realizado no dia 2 de maio, após participar do Fórum de Comandatuba.

Nele, Campos ouviu demandas regionais e afinou o discurso para a militância do PSB e da Rede na Bahia. Ele também visitou o Hospital da Mulher, em Feira de Santana.

