A senadora e candidata ao governo da Bahia, Lídice da Mata, do PSB, postou em sua conta no Youtube, nesta quarta-feira, 20, vídeo de Eduardo Campos ao receber uma camisa do Bahia de presente.

Lídice escreveu no Facebook que o uniforme, modelo de 1959, do primeiro Campeonato Brasileiro do tricolor baiano, foi entregue ao então candidato à presidência no Dia dos Pais, 13, quando Campos comemorava 49 anos.

"Escolhi um presente especial, uma camisa do meu time", escreveu a candidata na postagem na rede social. Lídice disse que Campos "gravou um agradecimento, no seu estilo: bem-humorado, animado e generoso. Uma lembrança que vai ficar para sempre no corações de todos os baianos".

Veja o vídeo:

Da Redação Eduardo Campos destaca em vídeo primeiro campeonato do Bahia

