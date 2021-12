Eduardo Campos critica Dilma, mas elogia Lula em sabatina

O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, candidato pelo PSB ao Palácio do Planalto, elogiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas criticou a presidente Dilma Rousseff, que concorre à reeleição pelo PT. Campos, que foi ministro da Ciência e Tecnologia na gestão de Lula, disse que o petista foi responsável por diversas conquistas sociais e que "Dilma vai ser a primeira presidente a entregar o país pior do que recebeu".

Durante uma sabatina realizada pelo UOL, Folha, SBT e rádio Jovem Pan, o candidato reconheceu que houve falhas no governo de Lula, causadas "por circunstâncias políticas ou por erro mesmo dele", mas alega que seria função de Dilma corrigir esses problemas, já que ela tem um perfil de "gerentona". Mas o ex-governador ressalta que o governo da petista foi marcado pelo baixo crescimento econômico e os juros altos.

Apesar de um discurso mais suave em relação a de Lula, o candidato do PSB disse que se o ex-presidente fosse o candidato do PT, ele também estaria na oposição.

De qualquer forma, Campos tenta relacionar sua imagem a Lula com o objetivo de conquistar votos no Nordeste, onde o PT ganhou nas últimas eleições. Para isso, o ex-governador de Pernambuco crítica a atuação de Dilma na região. "Não há uma obra importante no Nordeste iniciada e entregue no governo Dilma".

