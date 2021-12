Edcity perde prazo do TRE e recorre para seguir candidato

Desde que foram abertas as inscrições do registro de candidaturas às eleições 2016 em Salvador, vários artistas, como Igor Kannário, Robyssão e Léo Kret, se aventuraram a disputar uma vaga na Câmara Municipal. Contudo, a coisa não parece muito boa para o cantor de pagode Edcarlos da Conceição Santos, mais conhecido como Edcity, que teve a sua candidatura negada pela Justiça Eleitoral.

De acordo com informações da assessoria do Tribunal Regional Eleitoral - Seção Bahia, o cantor criado em Catu, no interior baiano, teve o pedido embargado por ter descumprido o prazo de transferência do domicílio eleitoral estipulado pelo TRE-Ba. "Seu título é de outro município e por não ter transferido para a capital dentro do prazo para o registro, ele teve a candidatura indeferida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral)", explicou a assessoria.

Mas quem pensa que o 'futuro candidato' desistiu está muito enganado. O pagodeiro fez questão de recorrer à Justiça para disputar a cadeira tão sonhada no Poder Legislativo da capital baiana.

Ainda de acordo com a assessoria do TRE, o processo segue em análise e o cantor aguarda o julgamento da 9° Zona Eleitoral. "Ele e outras pessoas que tiveram seu pedido indeferido não poderão concorrer ao cargo até a decisão final", enfatiza o órgão.

Questionado sobre quais seriam os próximos passos da ação, Júnior Muniz, presidente do PHS (Partido Humanista da Solidariedade) - ao qual o pagodeiro é filiado - não deu declarações sobre o assuto. Procurado pela equipe de reportagem, o cantor Edcity também não quis se pronunciar até a definição do processo.

