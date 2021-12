Edcity deixa candidatura a vereador, mas vai disputar 2018

O cantor Edcity deixou a candidatura a vereador de Salvador. Ele teve problemas com o domicílio eleitoral e recorreu, mas preferiu abandonar a disputa. "Deus sabe de todas as coisas, tudo é permissão dele e Ele só quer o melhor para nós", afirmou em vídeo que publicou no perfil pessoal do Instagram

Mas Edcity não vai desistir da política. Ele afirmou que vai concorrer a deputado estadual em 2018. "Quem é de verdade, está junto. Quem é de mentira, está fora", disse.

Comunicado importante. #boatarde Um vídeo publicado por Shows (71)9.9296-3204 (@edcity) em Set 23, 2016 às 9:53 PDT

