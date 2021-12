Durante pedalada, Bruno Reis diz que pretende ampliar rede cicloviária de Salvador

Bruno Reis (DEM), postulante à prefeitura de Salvador comentou a relevância de continuar com os investimentos em mobilidade e citou a necessidade de ampliação da rede cicloviária. Bruno participou, na manhã deste domingo, 18, de um passeio de bicicleta, batizado de 'Pedal do 25', com percurso entre a Pituba e o Farol da Barra. Membros de movimentos pró-bike e apoiadores da campanha participaram do evento.

“Passamos por diversas obras que a prefeitura realizou ao longo desses oito anos, todas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e embelezar a nossa cidade, mas que também facilitaram e aperfeiçoaram a mobilidade urbana em Salvador, como a ampliação da rede cicloviária. Nós sabemos que a prática da pedalada é muito mais do que esporte e diversão. É também saúde. Por isso, investimos em infraestrutura e mobilidade. E vamos seguir investindo em ciclovias, estimulando cada vez mais a utilização da bicicleta, para a gente conectar ainda mais a nossa cidade.”, afirmou Bruno.

Atualmente os espaços para ciclistas em Salvador passaram de 38 para mais de 300 quilômetros.

Bruno Reis e os apoiadores da campanha partiram do Jardim dos Namorados e seguiram pela nova ciclofaixa da avenida Manoel Dias da Silva, passando por Amaralina, Rio Vermelho e Ondina, até chegarem ao Farol da Barra.

