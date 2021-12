Duda acha que Dilma é a favorita, mas diz que Campos é nome forte

Apesar do tombo na aprovação do seu governo, a presidente Dilma Rousseff ainda é a favorita para a eleição de 2014. A opinião é do publicitário Duda Mendonça, para quem “pode haver uma confusão, não está decidido nada, mas ela ainda é a grande favorita”, declarou, pouco antes de proferir palestra sobre “economia criativa” no evento “Rede Capoeira”, realizado no início da noite de quinta-feira, 1º, na capital baiana.

Por outro lado, classificou o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) como “um candidato forte, jovem, que fala bem, bonito, bom governador”. Elogiou também a provável candidata da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, pela “experiência grande e ser uma ecologista respeitada”. Duda só não acredita que o ex-presidente Lula seja candidato e citou uma frase dele para caracterizar o momento de desencanto das pessoas. “"Ele diz uma coisa interessante. Quem não gosta de política, a tendência é ser mandado por quem gosta. O problema não é não gostar da política, mas escolher com mais cuidado seus candidatos”".

"“Pessoa séria" - ”Sem querer dar a fórmula para recuperar a imagem da presidente, por ela "“já ter marqueteiro"”, Duda disse que respeita e gosta muito de Dilma, embora ache que ela não seja “"tão política"”, mas como administradora é "“pessoa séria, batalhadora e acho que também tem um trabalho para realizar no Brasil”".

Na próxima eleição, entende o marqueteiro, “"os candidatos vão ter que tomar cuidado com as promessas, cuidado com o que diz, pois o povo não está creditando mais em tudo”". Lembrou sua máxima, na campanha “"quem bate perde"”, enfatizando que os candidatos precisam dizer o que vão fazer “"respeitando os adversários e não dando porrada nos outros”".

O publicitário considera salutar a mobilização de rua que tomou as cidades brasileiras. “"Acho que tudo isso é necessário. As pessoas saírem às ruas, espontaneamente. Clamar, fortalece a democracia. E cada vez mais os países estão andando para a frente e é importante que os políticos tenham a noção disso, que as coisas têm que andar direito, isso é bom para todos"”.

Irônico lembrou que "“mesmos os políticos têm que entender que eles têm filhos e netos"”. Por essa razão, diz, “"a gente quer uma Brasil melhor para a geração futura. Acho que vai haver uma peneirada, sem dúvida. Vai estar todo mundo mais preocupado e cada vez mais vai peneirar para os melhores ficarem”".

