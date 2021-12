Dossiê: policial diz que intenção era grampear Serra

O policial aposentado da Polícia Federal (PF), Onézimo Souza, informou nesta quinta-feira, 17, que desde o primeiro encontro com integrantes da campanha da candidata do PT, Dilma Rousseff, percebeu que a intenção dos jornalistas Luiz Lancetta, Amaury Ribeiro e do empresário Benedito de Oliveira era a de grampear o candidato do PSDB, José Serra, seus familiares e amigos e não o de "monitorar" a casa onde está montado o comitê de Dilma em Brasília.



Onézimo Souza fez as afirmações no Senado, onde participou de uma audiência pública na Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso para esclarecer as denúncias veiculadas pela imprensa.



"Perguntei a eles: vocês querem reeditar o aloprados II?", disse Onézimo, referindo-se ao dossiê utilizado por petistas contra Serra na campanha ao governo de São Paulo. "Como recusei a proposta, fiquei sem o contrato de R$ 1,6 milhão, em 10 parcelas", disse. O contrato incluia a elaboração de um projeto de segurança e o controle de fluxo de documentos e pessoas no comitê de Dilma Rousseff.

