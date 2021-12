Dom Quixote da política, Bassuma defende novo modelo de gestão

Danielle Villela, do A TARDE On Line

O candidato do Partido Verde ao Governo da Bahia, Luiz Bassuma, surpreendeu de forma positiva os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) durante sabatina realizada nesta terça-feira, 24, ao defender com convicção a construção de um novo modelo de gestão. “Vossa Excelência apresentou um perfil absolutamente diferente, com propostas de política de Estado e não política de governo”, disse Saul Quadros, presidente da entidade, ao término do evento. Quadros ainda classificou Bassuma como o “Dom Quixote”, que lutará contra os moinhos de vento da política, mas que “certamente terá o apoio de muitos Sanchos Pança”.







Apesar de não ter deixado de lado a proposta principal do PV de desenvolvimento sustentável aliado à distribuição de riqueza, Bassuma deu maior ênfase às ações nas áreas de educação e segurança nas suas respostas. “Temos que revolucionar na área de educação. Temos um hiato que o Estado precisa priorizar”, defendeu. O candidato verde propôs maiores investimentos para o ensino infantil e para as creches, além da introdução do sistema de meritocracia como forma de incentivo no desempenho de estudantes, funcionários e professores. “Quando se tem um modelo que negligencia o professor e que os alunos vão para a escola por obrigação, muitas vezes para praticar violência, esse modelo precisa mudar”, analisou.







Em vários momentos da sabatina, Bassuma relacionou as iniciativas na área de educação com a política de prevenção que defende para a segurança pública. “Qual o problema que leva meninos para o mundo das drogas? A falta de alternativa de educação e, sobretudo, de renda”, avaliou. O candidato propôs que jovens de comunidades carentes trabalhem em parceria com o Estado, como agentes ambientais, com atividades de reciclagem, ou ainda nas áreas de cultura ou saúde. “Não adianta só alternativas de cultura e esporte, tem que ter alternativa de renda”, ponderou.







“Não é só bandeira de defender os golfinhos, as baleias, as florestas, mas propor à sociedade um modelo alternativo de desenvolvimento”, destacou. O candidato, porém, não deixou de ressaltar que a questão ambiental é a “crise do momento”, propondo ações como reciclagem do lixo e utilização das energias solar e eólica. “Existem tecnologia e dinheiro suficientes para fazer essa transição”, argumentou.









