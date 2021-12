Dois homens são presos por fazer boca de urna em Feira e em Ipiaú

Apesar de proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em todo o país, ainda há quem prefere arriscar e fazer boca de urna para defender o seu candidato. Por conta disso, na manhã deste domingo, 7, dois homens foram presos em flagrante por realizar a prática nas cidades de Feira de Santana e em Ipiaú.

No município de Ipiaú, um homem foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia após ser flagrado com uma caixa de santinhos de candidatos a deputados federal e estadual. Segundo informações do site Giro Ipiaú, o suspeito, identificado como Nailton Borges, foi liberado após ser ouvido pelas autoridades.

Já em Feira de Santana, um outro homem que não foi identificado foi conduzido ao Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho por distribuir santinhos. De acordo com o site Acorda Cidade, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado um termo circunstanciado e em seguida liberado.

Fazer boca de urna pode resultar em prisão de até seis meses e mais multa. No dia da eleição, estão proibidos o uso de alto falantes e amplificadores de som, realização de comícios ou carreatas, distribuição de material de propaganda política como santinhos, camisas, bonés, adesivos, bem como qualquer ação que possa coibir ou influenciar a escolha do eleitor.

