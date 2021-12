Doação de recursos pela internet não engrena no Brasil

Danielle Villela, do A Tarde On Line

Apesar de a reforma eleitoral de 2009 ter regulamentado a captação de recursos para as campanhas através da internet, nenhum dos três principais candidatos à Presidência da República e nenhum dos concorrentes ao Governo da Bahia adotou a estrutura para doações online com pagamento por meio de cartão de crédito ou boleto bancário. Apenas os sites da senadora Marina Silva e do deputado federal Luiz Bassuma, respectivamente candidatos do PV ao Palácio do Planalto e ao Palácio de Ondina, possuem uma sessão intitulada “Doe para Campanha”, onde o internauta preenche um cadastro com alguns dados pessoais.



Segundo a assessoria de comunicação da campanha estadual do PV, o setor financeiro entra em contato com os interessados para que a doação seja efetuada pessoalmente, com entrega de recibo eleitoral. O uso de cartão de crédito como forma de pagamento na internet ainda está em “fase de estruturação legal” e será definido através de “decisão nacional do partido”, de acordo com a assessoria. A campanha de Marina Silva, por sua vez, informa no próprio site que os internautas cadastrados serão avisados quando a captação de recursos online for iniciada.



Em 2008, a campanha de Barack Obama arrecadou mais de 500 milhões de dólares por intermédio da internet. No entanto, para a maioria das coligações e partidos brasileiros, a captação de fundos online ainda está “em fase de estudos”. De acordo com Falcão, coordenador financeiro da campanha de Geddel Vieira Lima (PMDB) ao Governo da Bahia, o uso do cartão de crédito e do boleto bancário para as doações online ainda não foram descartados. “Nosso departamento jurídico está buscando uma solução para a questão do recibo eleitoral, que precisa conter o CPF e a assinatura do eleitor”, afirma. Segundo Falcão, o problema é que as operadoras que lidam com esse tipo de transação financeira não fornecem os dados do usuário.



Nas campanhas de Jaques Wagner (PT) e Paulo Souto (DEM), a captação de recursos online também “está sendo estudada”, mas não será utilizada “por enquanto”, segundo suas respectivas assessorias. O site da candidatura à reeleição do atual governador até possui uma sessão “Doações”, mas orienta o internauta a comparecer ao comitê central em Salvador para efetuar sua contribuição financeira.



No âmbito nacional, a assessoria da candidata Dilma Rousseff (PT) preferiu não se manifestar sobre a arrecadação através da internet por não haver “nada definido por enquanto”. Já a assessoria de José Serra (PSDB) não forneceu as informações solicitadas até o fechamento da reportagem, apesar dos contatos insistentes do A TARDE On Line.



Custos – O candidato Marcos Mendes (PSOL) pretende utilizar a internet para captar recursos, mas por meio de divulgação do número da conta corrente da campanha, para que os interessados contribuam através do débito em conta identificado. “O valor para efetuar o contrato com as operadoras de cartão de crédito é muito alto. Só vamos utilizar esse formato se a coordenação nacional do partido fechar um acordo incluindo as campanhas regionais”, afirma Ronaldo Santos, coordenador geral da campanha. Já os candidatos Carlos Nascimento (PSTU) e Sandro Santa Bárbara (PCB) pretendem contar com o apoio da militância para arrecadar doações.



Resistência - Para Mateus Freire, coordenador do curso de Marketing e Comunicação da Universidade Salvador (Unifacs), a tendência é que a doação de recursos para as campanhas continue sendo feita nos moldes tradicionais. “Primeiro pela resistência que as pessoas têm em colocar o número do cartão de crédito na internet. Além disso, não há uma cultura, entre os cidadãos comuns, de doar recursos para políticos”, avalia.



O professor acredita que apenas quem já tem algum tipo de laço com a política terá interesse em contribuir financeiramente. “Mesmo assim, essa atitude tem uma relação muito forte com o lobby e, geralmente, não é feita pela internet”, pontua. Freire pondera ainda que a iniciativa de partidos e coligações em pedir a contribuição financeira do eleitor pode soar comercial e até prejudicar a imagem do candidato.



