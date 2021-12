Distribuição de santinhos acaba em confusão na Ufba

O clima em frente à Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba) é tenso na manhã deste domingo de eleições, 28. A Polícia Militar precisou ser acionada para conter uma confusão envolvendo correligionários dos partidos dos dois candidatos a prefeito da capital baiana.

De acordo com informações, a confusão começou depois que correligionários de um dos partidos tentaram tomar os santinhos que eram distribuídos por uma mulher na frente da instituição.

Segundo informações da polícia, o clima ficou tumultuado e os agentes tiveram de intervir. Conforme o Capitão Marcelo Pitta, chefe de imprensa da Polícia Militar, no momento em que os policiais chegaram ao local, não houve caracterização de boca de urna e por isso nenhuma pessoa foi presa.

A Faculdade de Administração da Ufba, no bairro do Canela, é o local de votação do candidato ACM Neto (DEM).

