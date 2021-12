Disputa por obras em Salvador causa briga de PT e DEM

Uma frase de Jaques Wagner (PT) no seu último programa radiofônico, "Conversa com o governador", chamou a atenção pela alfinetada que deu na administração do prefeito ACM Neto (DEM), alimentando polêmica sobre a paternidade das obras públicas na capital baiana.



O mote foi a assinatura do protocolo da primeira etapa da intervenção que o governo estadual vai fazer em 98 áreas de risco em Salvador, em função da "falta de planejamento e prevenção da ocupação urbana da cidade". Wagner diz curto e grosso: "Como isso não foi feito, a prevenção, nós agora, junto com o Ministério das Cidades, o governo federal, a presidenta Dilma Rousseff, estamos entrando, ao todo, com R$ 156 milhões".



O presidente do DEM-BA, um dos principais colaboradores do prefeito Neto, José Carlos Aleluia reagiu com ironia à suposta provocação. "A derrota do PT na eleição de prefeito em 2012, e o sucesso do governo de ACM Neto, virou uma espécie de despertador para um governo que nada fez para a Bahia tentar criar, agora, um prefeitura paralela. A população está vendo quem trabalha e não é por outro motivo que a avaliação de Neto continua subindo e a do governador caindo", disse. Conforme Aleluia, Neto, atualmente, "é a maior liderança de Salvador e da Bahia e isso fez com que Wagner resolvesse trabalhar". E provocou: "É bom que ele faça alguma coisa mesmo. Já que não tem disposição para resolver os maiores problemas da cidade que são a violência e a deficiência da saúde, pelo menos faça algumas obras. A verdade é que ele estava dormindo durante sete anos e agora na véspera da eleição resolveu acordar". Aleluia atribui o trabalho do governo estadual como efeito direto da gestão do prefeito. "Veja que um governo bom estimula um ruim a melhorar".



Falta de obras



O deputado federal Nelson Pelegrino (PT) que perdeu a eleição de prefeito para Neto em 2012 e é um dos maiores críticos da gestão do DEM em Salvador, rebateu os ataques do lado adversário. "As obras que estão ocorrendo na cidade não podem ser articuladas na véspera da eleição. Dizer que a Via Expressa, o Complexo Dois de Julho, todo o sistema de mobilidade urbana que está sendo montado em Salvador são obras de eleição, das duas uma: ou tava morando fora da cidade ou não conhece Salvador".



Na visão de Pelegrino, a cidade melhorou graças ao governo do estado. "Agora, eu pergunto: qual foi a grande obra estruturante até aqui do governo de ACM Neto? Zero", criticou, observando que o trânsito, que o prefeito prometeu melhorar, piorou, "está um caos".



Pelegrino acha que Salvador, de fato, tem uma grande importância nessa campanha. "A cidade sempre foi o coração político do Estado. Wagner ganhou eleição em 2002, 2006 e 2010 com 400 mil votos em Salvador, para tirar essa margem no interior é difícil. É bom lembrar que metade da cidade votou nele (Neto) e a outra metade votou em mim. Ou seja: é uma cidade dividida em termos eleitorais".

adblock ativo