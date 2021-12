Disputa por cartazes de candidatos vira caso de polícia

A guerra entre os propagandistas dos candidatos a prefeito de Salvador não se restringe, aparentemente, apenas à destruição de cartazes e troca de ofensas na internet. Duas pessoas que trabalham na colocação e retiradas das placas móveis do candidato Nelson Pelegrino (PT), nas ruas de Salvador prestaram queixa na 16ª Delegacia de Polícia alegando terem sido ameaçadas por dois homens armados com revólveres que supostamente estariam coibindo a sabotagem dos cartazes do candidato ACM Neto (DEM).

A queixa foi prestada no mês passado e o boletim de ocorrência obtido pela reportagem do A TARDE. Nela consta que Francisco de Assis Coelho dos Santos e Antônio Carlos Santos Pereira, que estavam num caminhão e recolhiam placas de Pelegrino na Avenida Juracy Magalhães, por volta das 18h45 do dia 25 de julho, foram abordados por "dois indivíduos" com armas de fogo" que subiram na carroceria do veículo e passaram a ameaçar os contratados pela campanha eleitoral petista.

Bicho vai pegar - Os "indivíduos" disseram que "receberam denúncias de que estavam recolhendo placas políticas do candidato ACM Neto" e que iriam revistar o caminhão. Caso encontrassem placas de Neto "o bicho iria pegar". Como não acharam nada, foram embora do local num automóvel Gol, cor branca. Os denunciantes não anotaram a placa do carro. Conforme ainda o boletim, os "indivíduos" armados ameaçavam a todo momento os outros, ofendendo-os moralmente "com palavras de baixo calão". O caso foi registrado como "ameaça" na delegacia (Lei 2848, Artigo 147).

O inquérito foi aberto pelo delegado Alberto Schramm de Oliveira Filho. Até o momento, os autores não foram identificados. O caso deixou assustados os integrantes das equipes de rua da campanha petista.

"Fantasioso" - A advogada Lilian Reis, da candidatura de ACM Neto, achou o caso "estranho" e "fantasioso". "Não anotaram a placa do carro, nem identificaram as pessoas. Nós, sim, flagramos com foto a colagem de um cartaz do candidato do PT em cima do de Neto". A destruição de placas dos candidatos mereceu reparo ontem da campanha de Mário Kertész: várias placas de rua do candidato também vêm sendo danificadas.

