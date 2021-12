Disputa política acirrada leva PM a 78 municípios da Bahia

A situação não chega a ser crítica como nos 143 municípios de nove estados, entre os quais o Rio de Janeiro e Sergipe, que receberão reforço de tropas federais do Exército e da Marinha nesta semana que antecede às eleições. Mas na Bahia, homens da Polícia Militar começaram a se deslocar para 78 municípios, onde os conflitos entre facções políticas rivais se acirraram, para garantir a segurança até o próximo domingo, dia do pleito.

Estão neste grupo Valença, Guanambi, Paulo Afonso, Porto Seguro, Correntina, Camaçari, Jacobina, Santo Amaro, Capim Grosso e Serrinha, municípios cujos juízes eleitorais pediram reforço policial à Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

O corregedor regional eleitoral na Bahia, Josevando Andrade, descartou a necessidade de tropas federais em território baiano. Ele afirmou que o efetivo da Polícia Militar do Estado e da Polícia Federal são suficientes para garantir a tranquilidade do pleito. "As tropas já estão se deslocando para os pontos mais críticos, mas todos os 417 municípios terão cobertura policial", garante o corregedor.

No plano de ação que foi apresentado pelo tenente-coronel Kerjean, do comando geral da PM, à presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Sara Brito, ficou acertado que um efetivo de 31,5 mil militares estará a postos para garantir o pleito na Bahia.

"O TRE tem mandado as solicitações. Não vão ficar apenas essas 78 cidades (com reforço), outras surgirão no decorrer da semana, a depender da demanda de cada município", explicou Kerjean. Já a Polícia Federal colocará 120 homens para atuar nas bases de Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Feira de Santana, Barreiras e Porto Seguro.

Sequestrado - O último final de semana foi dos mais quentes, na Bahia. No domingo, o candidato a prefeito de São Gonçalo dos Campos, Tarcísio Pedreira (PSC), foi sequestrado e espancado por cinco desconhecidos quando se dirigia a um comício.

O político é adversário do tio e candidato à reeleição Antônio Dessa (PSD), o Furão, e filho do deputado estadual Targino Machado (PSC). O parlamentar é autor de denúncia (leia abaixo) contra o líder do governo e candidato a prefeito de Feira de Santana, José Neto (PT).

Na madrugada de sexta-feira, um tiroteio entre rivais feriu cinco pessoas em Antas, entre os quais o sobrinho do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo (PDT). Em Salvador, o caminhão que serve para colocar placas do candidato a prefeito, Nelson Pelegrino (PT), teve os quatro pneus furados e o para-brisa quebrado, por homens armados, na madrugada de sexta-feira.

*Colaborou Alean Rodrigues

adblock ativo