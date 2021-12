Disputa no direito eleitoral agora envolve canais da Web

Como as redes sociais tornaram-se um palco privieligado nas eleições desse ano, os debates jurídicos agora as envolve. A coligação Unidos pela Bahia, liderada pela candidatura de Paulo Souto (DEM) ao governo do Estado, conseguiu dois direitos de resposta em relação ao que considera prejuízos por conteúdo veiculado na página do Facebook e no site do candidato do PT, Rui Costa.

O último foi obtido na última sexta-feira, 15, por determinação do juiz Salomão Viana. Na decisão, o juiz concede direito de resposta ao candidato do DEM com o entendimento de que uma matéria postada no site atribuiria a Souto o desvio de R$ 3,3 bilhões provenientes do MEC para aplicação em educação.

A assessoria jurídica de Souto afirma que houve manipulação e distorção deliberada de uma falha do INSS no repasse de valores referentes a título de salário-educação. "Numa tentativa de atingir a reputação e a honra de Paulo Souto, eles irresponsavelmente manipularam a falha do INSS para acusá-lo de desvio de dinheiro público em seu governo", diz a advogada da coligação Unidos pela Bahia, Débora Guirra.

Segundo a sentença do juiz, o site do candidato petista tem 48 horas, a contar da data da sentença, para divulgar a resposta de Souto no mesmo espaço, horário, tamanho, caracteres e outras elementos. O descumprimento total ou parcial da decisão resulta em multa diária de R$ 50 mil, de acordo com determinação do juiz.

Na quinta-feira, a campanha de Paulo Souto havia obtido outro direito de resposta. Dessa vez a liminar envolvia uma notícia veiculada na página do candidato Rui Costa no Facebook. O conteúdo acusava o democrata de ter praticado "limpeza social" ao remover moradores do Centro Histórico durante as obras de recuperação, tansferindo-os para o conjunto residencial Jardim Valéria II.

Pela decisão judicial, o direito de resposta, nesse caso, teria que ter ido ao ar às 18h08 do último sábado. O conteúdo já havia sido retirado devido a uma decisão da Justiça, no último dia 10.

Site

O novo direito de resposta de Souto, com base na sentença, deveria ter sido veiculado ontem, domingo, mas em ambos os casos, os canais online da campanha de Rui Costa continuam sem exibir a resposta do candidato do DEM. A explicação? Os entendimentos e possíveis interpretações da legislação.

Integrante da assessoria jurídica da campanha de Rui Costa, o advogado Pedro Scavuzzi explica que em ambos os casos as decisões estão sendo contestadas por meio de recursos.

Além disso, interpreta que a resolução nº 23.398, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trata de direito de resposta, inclusive na Internet, não regulamentou questões práticas em relação a mídias online, como por exemplo, a quem cabe redigir o texto, formas envio, postagem, dentre outras questões. Outra justificativa apresentada pelo assessor é a de que a campanha de Rui Costa ainda não recebeu a intimação.

"Ainda não fomos intimidados para colocar as informações no ar. Portanto, para nós, o prazo para cumprir as decisões ainda está em curso".

Os sites de campanha tanto de Paulo Souto como de Rui Costa tem espaços específicos para o ataque aos adversários.

No de Souto, ao clicar no link "Realidade" aparece um mapa da Bahia com pontos marcados por índices negativos em relação a infra-estrutura e outros temas. Abaixo oferece-se um espaço para que os navegantes enviem denúncias que seguem a mesma linha.

O site oficial da campanha de Rui Costa traz logo na página principal a seção "É bom Lembrar", onde estão reproduzidas páginas de jornais com reportagens negativas no período da administração de Paulo Souto.

adblock ativo