Diretor da CNT diz não enxergar 'crescimento' de Marina

O diretor do CNT/MDA, Marcelo Souza, afirmou na manhã desta terça-feira, 9, que não enxerga mais uma tendência de crescimento nas intenções de voto da candidata do PSB à Presidência, Marina Silva. Na sondagem, divulgada nesta terça-feira, 9, Marina está em empate técnico em relação à presidente Dilma Rousseff num confronto direto no segundo turno. Marina tem 45,5% das intenções de voto, contra 42,7% de Dilma. No levantamento anterior, divulgado em 27 de agosto, Marina vencia Dilma por 43,7% contra 37,8%.

"Uma tendência de crescimento não enxergamos porque, nas simulações de segundo turno, notamos uma diferença entre as intenções de voto: a diferença da Marina para a Dilma era maior na última pesquisa do que nessa", afirmou o diretor.

O crescimento de Dilma é atribuído a um "bom programa eleitoral" da presidente. Mesmo tendo sido concluída neste final de semana, a avaliação é de que a pesquisa não captou os efeitos da revelação da delação premiada que começou a ser feita pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. O ex-diretor envolveu importantes aliados do governo Dilma numa suspeita de pagamento de propina em contratos com a estatal.

Foram entrevistadas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades da federação das cinco regiões entre os dias 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-00574/2014.

