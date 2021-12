Dilma vota na zona sul de Porto Alegre

Porto Alegre, 26/10/2014 - A presidente Dilma Rousseff acaba de votar em uma seção eleitoral da Escola Santos Dumont, na zona sul de Porto Alegre. Como a sala é pequena para acolher todos os jornalistas que estão no local, somente os fotógrafos foram autorizados a entrar pelos mesários. Dilma já havia falado com os repórteres no hotel onde tomou o café da manhã e não voltou a se manifestar na escola. (Elder Ogliari)

