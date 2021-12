Dilma vota em escola de Porto Alegre e toma chimarrão

A presidenta Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, votou por volta das 8h45 (horário de verão) deste domingo, 26, na Escola Estadual Santos Dumont, na Vila Assunção, zona sul de Porto Alegre. Ela foi recebida com muitos aplausos e gritos de apoio de militantes. Dilma estava acompanhada do candidato à reeleição ao governo estadual, Tarso Genro, que vota no mesmo local.



Na chegada à seção eleitoral, ela tomou chimarrão de um dos mesários e comentou que estava bom. Depois de sair da cabine de votação, ela fez o sinal de positivo, mostrou o comprovante de votação e voltou a tomar mais um pouco de chimarrão.

Mais cedo, Dilma tomou café da manhã com aliados políticos no Hotel Plaza São Rafael, no centro da capital gaúcha. Em declaração à imprensa, ela avaliou que a campanha eleitoral este ano foi diferente, com muitas mudanças e reviravoltas. A presidenta lamentou a morte do candidato Eduardo Campos.



"Acho que houve momentos em que o nível [da campanha] não foi muito alto, mas eu não diria que ela inteiramente foi uma campanha em que prevaleceu o baixo nível. Acho que teve momentos lamentáveis, com o uso de formas de tratamento indevidas. Acredito que isso foi rejeitado pela população. Acho também que se teve oportunidade de confrontar opiniões e fazer o debate sadio", disse.



A presidenta voltou a fazer um apelo para que os eleitores compareçam às urnas hoje e exerçam o direito ao voto. "Isso significa o fortalecimento da nossa democracia. É no exercício do voto que as pessoas podem externar suas opiniões e ter uma clara opção do caminho que querem que o Brasil siga no futuro. Chegamos ao final dessa campanha com dois projetos para que as pessoas pudessem escolher. Um que eu acredito que vai fazer com que o Brasil continue mudando para as pessoas crescerem."

