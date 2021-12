Dilma vota e diz que voto é secreto

A presidente Dilma Rousseff votou, na manhã deste domingo, 07, em uma escola da Zona Sul de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Dilma não quis revelar seu voto, lembrou que o voto é secreto e que, além disso, entre os candidatos estão três representantes de partidos que compõem a base aliada do governo.

A presidente foi à sua zona eleitoral acompanhada do governador do Estado, Tarso Genro, além de lideranças petistas, a exemplo do ex-governador Olívio Dutra e do ex-prefeito Raul Pont.

Depois, Dilma se dirigiu ao aeroporto para voltar a Brasília.

adblock ativo