Dilma vota e agradece apoio do presidente Lula

A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, votou na manhã de hoje em Porto Alegre, acompanhada pelo candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo PT, Tarso Genro. Mais cedo, Dilma tomou café da manhã com Genro no Hotel Plaza São Rafael. Em um breve contato com os jornalistas, disse que sua base de apoio tem boas chances de vencer as eleições no primeiro turno em vários estados, inclusive no Rio Grande do Sul.

adblock ativo