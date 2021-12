Dilma visita Bienal em SP e evita comentar pesquisa

A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, negou-se hoje a comentar os resultados da pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial que apontam sua liderança, com 48% dos votos totais, contra 41% do tucano José Serra. A pesquisa indica também maior migração dos votos de Marina Silva (PV) para Serra do que para Dilma. "Vou repetir, pela 29ª vez desde que a eleição começou, que eu não comento pesquisas, porque pesquisa é um retrato do momento. Cada vez mais, principalmente a 20 e poucos dias da eleição, isso fica mais real. Ninguém tem certeza da precisão da pesquisa, mas ela reflete aquele momento. Agora, o que ela projeta daqui até o dia da eleição, nós vamos ver", afirmou Dilma, que visitou hoje a 29ª Bienal de São Paulo.

