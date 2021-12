Dilma venceu na BA, mas Aécio conquistou 5 cidades baianas

A presidente reeleita Dilma Rousseff (PT) manteve a preferência na Bahia, obtendo 70% dos votos, mas Aécio Neves (PSDB) ganhou terreno no Estado e conquistou a maioria dos votos em cinco municípios baianos.

No primeiro turno, ele só teve a preferência dos eleitores de Buerarema, no Extremo Sul da Bahia, mas no segundo turno, além desta cidade, o tucano também foi o mais votado em Eunápolis, Itapetinga, Luís Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista.

O senador ainda aumentou a vantagem em Buerarema. No primeiro turno, ele recebeu 66% dos votos e Dilma 25%. No pleito deste domingo, 26, ele conquistou 69,20% dos eleitores e a petista 30,80%. Apenas nesse município, a vantagem do candidato do PSDB foi de mais de 10 pontos percentuais.

Nas demais, o percentual foi menor, sendo que o maior índice foi de 55,14% para Aécio e 44,86% para Dilma em Itapetinga e a menor foi em Vitória da Conquista, onde ele recebeu 50,59% contra 49,41% da presidente.

Vitória petista

Enquanto Aécio venceu nestes cinco municípios, Dilma conquistou as demais cidades baianas, sendo que a maior diferença foi em Nova Redenção, onde a petista recebeu 90,61% dos votos e Aécio 9,39%.

Apesar de ter a preferência na maioria dos municípios baianos, Dilma venceu em 25 cidades com uma diferença de menos de dez pontos percentuais. Foi o que aconteceu em Baixa Grande, Camamu, Coaraci, Cordeiros, Gandu, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itagimirim, Itaju da Colônia, Itamaraju, Itororó, Ituaçu, Macarani, Mortugaba, Mutuípe, Nova Viçosa, Ourolândia, Pintadas, Presidente Tancredo Neves, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Ubaitaba e Uruçuca.

A eleição foi mais acirrada em Presidente Tancredo Neves (50,20% para Dilma e 49,80% para Aécio) e Santa Cruz Cabrália (Dilma com 50,38% e Aécio com 49,62%).



Votação na capital



Em Salvador, a presidente foi a opção de 67,28% dos eleitores e o tucano de 32,72%. Na capital baiana, Dilma venceu em 18 das 20 zonas eleitorais. O tucano só foi mais votado na 1ª zona - que engloba os bairros da Barra, Graça, Jardim Brasil, Caneça e Vitória - e na 13ª zona, que abrange a Pituba, Itaigara, Stiep, Jardim Armação, Costa Azul e Parque Bela Vista.

O senador já tinha sido mais votado nestas regiões no primeiro turno, mas Aécio ampliou a vantagem no pleito deste domingo. No primeiro turno, o tucano obteve 48% dos votos contra 28% da petista na 1ª zona e 49% contra 24% na 13ª zona.

No segundo turno, Aécio conquistou 60,94% dos eleitores da 1ª zona contra 39,06% para Dilma e 65,33% de quem votou na 13ª zona, enquanto a presidente obteve 34,67% dos votos nesta região.

A maior vantagem de Dilma foi na 4ª zona, onde ela recebeu 78,34% dos votos contra 21,66% de Aécio. Essa região engloba as seções que ficam nos bairros de Periperi, Coutos, Paripe, Fazenda Coutos, Paramana e Ilha de Maré.

Confira como foi a votação em Salvador no primeiro turno:

