Dilma vai priorizar agenda nas ruas

A presidente Dilma Rousseff deve fazer, nesa terça-feira, 2, a partir do meio-dia, uma caminhada em São Bernardo do Campo (SP). O trajeto previsto parte do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e segue até a igreja Matriz, passando pela rua Marechal Deodoro.

Nesta segunda, 01, à noite, Dilma, os coordenadores da campanha à reeleição e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estiveram reunidos em São Paulo para fazer um balanço do debate com os demais presidenciáveis no SBT. Na pauta, também esteve a definição das próximas agendas para a presidente Dilma, dando prioridade para que ela esteja nas ruas das cidades, com mais contato com o povo. Lula também dedicará mais tempo à campanha de reeleição de Dilma.

A presidente desistiu de voltar a Brasília ontem à noite. Decidiu fazer uma caminhada pelas ruas de São Bernardo do Campo. A coordenação de campanha avaliou que ela "precisa estar mais presente" e "se fazer visível o máximo possível". A reunião de ontem à noite em São Paulo teve também o objetivo de escolher quais serão os próximos compromissos de Dilma nos próximos dias, definindo os formatos dessas agendas, assim como os discursos a serem adotados.

