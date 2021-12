Dilma vai ajudar a costurar alianças, afirma Pelegrino

Embora ache um "caminho natural" o apoio no segundo turno do PMDB e do PRB à sua candidatura, por serem partidos da base de apoio da presidente Dilma Rousseff, o candidato do PT à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino não quis antecipar, ontem, quando baterá o martelo com os dois partidos. Ele deu a entender que até a presidente Dilma vai entrar no circuito para costurar essa aliança. "Eu disse a ela que era importante sua participação na campanha, como foi no primeiro turno. Ela manifestou o desejo de me ajudar em toda a dimensão", disse no comitê central de campanha.

Pelegrino informou que há possibilidade de Dilma vir a Salvador para participar de um comício seu com a presença ainda do ex-presidente Lula, mas disse que nada foi fechado. Em relação às negociações com os partidos que perderam o primeiro turno, contou ter conversado ontem com o deputado Mário Marinho (PRB), com o radialista Mário Kertész (PMDB) e o presidente estadual da legenda, deputado Lúcio Vieira Lima, além de Rogério Tadeu da Luz (PRTB), delegando à sua vice, Olívia Santana (PCdoB), a tarefa de tratar do assunto com o candidato do PSOL, Hamilton Assis.

"As definições não dependem de simples conversas telefônicas. Os partidos estão fazendo suas consultas internas. Nós estamos otimistas", declarou, Pelegrino assinalando que todos os apoios são importantes. Destacou que o diálogo com o PMDB e PRB pode "fluir melhor" com o PT em função das "proximidades" existentes "no plano estadual e federal".

Campanha - Pelegrino desafiou o adversário ACM Neto (DEM) a, na campanha do segundo turno, "colocar no palanque" o prefeito de Salvador , alegando que João Henrique "já está fazendo campanha" para o deputado do Democratas, principalmente "de forma escancarada" na Secretaria Municipal de Educação, conforme Pelegrino.

O petista atribuiu o grande número de votos brancos, nulos e as abstenções justamente ao desencanto da capital baiana com a situação da cidade provocada segundo ele pela atual administração municipal e disse que vai tentar convencer esses eleitores a votar no PT. Outro alvo seria buscar o apoio da classe média que votou em maior número em ACM Neto.

Informou que vai continuar fazendo uma campanha "em alto nível" procurando mostrar proposta, mas alega que se for atacado vai responder. Indagado se não temia o uso pelo adversário do julgamento do mensalão, disse estar preparado para esse debate. "Se quiser falar de mensalão vamos falar de mensalão do DEM, do PSDB, porque esse esquema começou lá em Minas Gerais, envolvendo deputados e senadores (dos dois partidos). Vamos falar do escândalo de Carlinhos Cachoeira. Quem governou a Bahia com chicote na mão e o dinheiro na outra não fomos nós. Temos seis anos governando a Bahia e não tem um escândalo na nossa administração. Temos zelo e respeitamos o dinheiro público.

Horário da discórdia - Pelegrino manifestou-se frontalmente contrário à implantação do horário de verão na Bahia, apesar de seu líder o governador Jaques Wagner (PT) já ter decidido que o Estado vai participar. Indagado se o horário novo poderia prejudicar sua candidatura foi curto e grosso: "É uma decisão do governador. Minha posição é contrária e já externei minha posição a ele que está analisando. Como prefeito vou lutar contra o horário de verão", disse. Indagado se Wagner estaria atrapalhando mais que ajudando, sorriu: "ele só ajuda".

