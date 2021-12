Dilma tenta reverter tendência pró-Serra em Vitória da Conquista

Vitória da Conquista (Ba) - Um discurso rápido, com 20 minutos de duração, intercalado com afagos ao eleitorado local e ataques leves ao adversário José Serra (PSDB), marcou a passagem de Dilma Rousseff (PT) em Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador.



Dilma subiu ao palanque armado na Praça barão do Rio Branco exatamente às 20h48, uma hora e 48 minutos depois do anunciado na programação oficial. A chuva fina que começou em seguida não tirou o ânimo da platéia, que chegou a interromper o discurso duas vezes aos gritos de “Dilma, Dilma”.

adblock ativo