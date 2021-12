Dilma tem 55% de preferência na Bahia, diz Ibespe

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ibespe), por iniciativa do site Bahia Notícias, mostra que a presidente Dilma Rousseff (PT), candidata à reeleição, lidera a disputa na Bahia. O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 12 de agosto, antes do acidente aéreo que matou Eduardo Campos (PSB), fator que, segundo analistas, vai provocar mudanças significativas no cenário eleitoral.

Dilma tem 55% das intenções de voto dos entrevistados na pesquisa estimulada, que usa o método de apresentar cartões com o nome dos candidatos. Em seguida vem Aécio Neves (PSDB) com 15% e Eduardo Campos era a opção de 6% dos 1.800 baianos estrevistados em 75 municípios. O candidato do PSC, Pastor Everaldo tem 4%; Luciana Genro (PSOL), Rui Costa Pimenta (PCO) e Zé Maria (PSTU) aparecem com 1% dos votos. Já Eymael (PSDC), Levy Fidelix (PRTB), Mauro Iasi (PCB) e Eduardo Jorge (PV) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 11% e os que não responderam ou disseram não saber em quem votar, 8%.

Na pesquisa espontânea Dilma tem 39% das inteções de voto, contra 9% de Aécio Neves e 3% de Eduardo Campos. O ex-presidente Lula, que não é candidato, foi lembrado por 1% dos entrevistados.

Os que não sabem ou não responderam são 33% enquanto 13% votariam em branco ou nulo. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BA-00009/2014. O instituto aponta 95% de confiança e margem de erro de 2,6% para mais ou para menos.

adblock ativo