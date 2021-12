Dilma tem 47% e Serra 41%, diz Datafolha

Dilma Rousseff (PT) continua liderando a disputa à Presidência da República de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 15. Na sondagem, Dilma aparece com 47% das intenções de voto, 1% a menos que na primeira pesquisa do instituto para o segundo turno, divulgada no domingo, 10. Já José Serra (PSDB) se manteve com 41%. Com o resultado, a diferença entre os candidatos cai de sete para seis pontos percentuais.



Levando em conta apenas os votos válidos (excluíndo brancos, nulos e indecisos), Dilma tem 54% e venceria se o pleito fosse hoje. Serra contabiliza 46%.



Os votos nulos e brancos somam 4% e os indecisos 8%.



Rejeição - O número de eleitores que não pretendem votar em Serra subiu de 63% para 66%. Dilma Rousseff tem 67% de rejeição, um ponto a menos que na última pesquisa.

O Datafolha entrevistou 3.281 pessoas entre 14 e 15 de outubro, em 202 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

