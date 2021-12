Dilma tem 47% das intenções de voto, e Serra, 30%, diz Datafolha

Reuters*

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, abriu 17 pontos de vantagem para seu principal adversário, José Serra (PSDB), e venceria a eleição presidencial de outubro ainda no primeiro turno, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado, 21.

O levantamento, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, apontou crescimento de seis pontos percentuais de Dilma, que agora tem 47% das intenções de voto, contra 41% no levantamento anterior, realizado no início do mês.

