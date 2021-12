Dilma tem 16 pontos de vantagem sobre Serra, aponta Vox Populi

A TARDE On Line

Na pesquisa Vox Populi divulgada nesta terça-feira, 17, Dilma Rousseff (PT) ampliou para 16 pontos a vantagem sobre José Serra (PSDB) e, se a eleição fosse hoje, venceria a disputa no primeiro turno. A petista apareceu com 45% das intenções de voto, 4% a mais que na pesquisa divulgada em julho. José Serra (PSDB) caiu quatro pontos e atingiu 29%. Marina Silva (PV) se manteve com 8%.

Os demais candidatos não pontuaram, os brancos e nulos somaram 5% e os indecisos 12%.

Foram entrevistadas 3000 pessoas entre os dias 7 e 10 de agosto. A margem de erro é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

