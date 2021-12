Dilma Rousseff participa de live com a Major Denice na próxima segunda

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) participa, na próxima segunda-feira, 13, de uma transmissão nas redes sociais com a Major Denice, pré-candidata a prefeita de Salvador pelo PT.

Na quarta-feira, 8, Denice esteve em uma live com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). Padrinho político da candidatura de Denice à prefeitura, o governador Rui Costa (PT) também tem participado de debates e encontros virtuais com a major.

Com a pandemia do novo coronavírus, que impossibilitou atividades com aglomerações, o partido tem recorrido ainda mais às redes para tentar impulsionar a pré-campanha de Denice, que inicialmente tem evitado o confronto com o vice-prefeito Bruno Reis (DEM), candidato do prefeito ACM Neto (DEM).

