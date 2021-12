Dilma Rousseff lança hoje programa de governo

Depois de muitas idas e vindas, a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, lançará nesta segunda, 25, seu programa de governo, que defende o fortalecimento da democracia política, econômica e social. A plataforma defende também a "garantia irrestrita" de liberdade religiosa, de imprensa e de expressão e o aprofundamento dos direitos humanos, justamente no momento em que o candidato do PSDB, José Serra, acusa o PT de agir com truculência.

