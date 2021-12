Dilma Rousseff e José Serra respondem à proposta do Partido Verde

A “Agenda por um Brasil Justo e Sustentável”, com dez pontos estratégicos, foi o documento que o PV da senadora Marina Silva apresentou aos candidatos Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), mesmo sem compromisso que envolvesse apoio do partido a um dos candidatos.



Dilma e Serra responderam rapidamente às propostas – uma forma de atrair eleitores verdes que marcham fora das cordas do bloco religioso, cujos temas, aliás, não foram contemplados na Agenda do Partido Verde.



Não houve, porém, adesão integral e irrestrita nem de Dilma nem de Serra às propostas do PV – que incluem exigências avançadas na área ambiental, como a moratória de novas usinas nucleares ainda não autorizadas pelo Congresso, fim dos leilões de energia para novas termoelétricas movidas a óleo diesel ou carvão mineral e cumprimento de condicionantes no projeto Belo Monte.

Contribuição - Em entrevista à Rádio Eldorado, de São Paulo, Marina Silva sinalizou, na segunda-feira, que Dilma Rousseff teria incorporado mais pontos da plataforma apresentada pelo PV (veja quadro).



“Demos uma contribuição. Cabe agora aos candidatos, que já integraram parcialmente parte das propostas que apresentamos, sendo que o PT integrou um pouco mais, o PSDB um pouco menos, mas ainda podem ampliar seu nível de aceitação”, analisou Marina durante a entrevista.



A candidata a presidente do PV no primeiro turno lamentou que as questões ambientais tenham ficado de fora do debate de domingo na Rede TV!, mas lembrou a menção de Dilma Rousseff à Conferência Climática de Copenhague e à biodiversidade, ao passo em que criticou o candidato tucano por não ter citado, “em nenhum momento, a questão referente ao socioambientalismo, uma questão tão relevante para o planeta e para o Brasil”.



Em suas cartas ao PV, os dois candidatos fazem questão de apontar uma “identidade” entre as propostas do PV e suas plataformas de governo. A carta do PSDB ao PV, assinada pelo presidente nacional do partido, Sérgio Guerra, fala numa “grande convergência entre o programa de governo do partido e as propostas do PV”, em “identidade com nossas diretrizes programáticas” e “coerência com nossa prática política”.



Já Dilma demonstra, em carta que ela mesma assina, que muitos dos pleitos do PV já são objeto de atenção do governo Lula, e que serão aprofundados em sua eventual gestão.

