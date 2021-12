Dilma Rousseff é eleita a primeira mulher presidente do Brasil

O Brasil elegeu hoje a primeira mulher para a Presidência da República: Dilma Rousseff, do PT. Com 99,02% das urnas apuradas, a candidata já está eleita, segundo o presidente do TSE, Ricardo Lewadoviski, em anúncio oficial na TV. A petista soma até agora 56,05% dos votos válidos (55.748.472 em números absolutos). O candidato do PSDB, José Serra tem 43,95% (43.708.375 em números absolutos).

Confira todos os números da apuração clicando aqui.



No primeiro pronunciamento oficial, em Brasília, Dilma reafirmou seu compromisso de campanha de erradicar a miséria. Ela disse que melhorará a qualidade dos gastos públicos, mas que recusa visões de ajuste que recaiam sobre programas sociais e investimentos. A presidente eleita também repetiu seu compromisso com a estabilidade econômica e respeito aos contratos assinados. Afirmou ainda que vai se empenhar, com todos os partidos, por uma reforma política. Prometeu valorizar a democracia e o direito de opinião e expressão, zelando pela mais ampla liberdade de imprensa e religiosa.

A vitória de Dilma teve a participação do cabo eleitoral mais popular do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mesmo sem estar participando diretamente do pleito, teve papel fundamental ao transferir todo seu elevado índice de popularidade à candidata que escolheu pessoalmente para disputar sua sucessão. Na Bahia, ela derrotou Serra com mais de 70% dos votos (clique aqui e confira os números do Estado).

Histórico - Se dependesse dos números das primeiras pesquisas eleitorais divulgadas em 2007, a candidatura de Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República jamais teria sido levada adiante. Em outubro de 2007, a pesquisa CNT/Sensus mostrava a então ministra-chefe da Casa Civil com 5,7%. Essa mesma pesquisa, contudo, mostrava que cerca de 35% dos entrevistados poderiam votar em alguém apoiado por Lula. Com base nessa sinalização, o presidente traçou um engenhoso plano para lançá-la na arena da disputa presidencial, trabalhando intensamente para colar sua imagem à de Dilma.

E a estratégia funcionou. Coube a Dilma o lançamento de uma das maiores vitrines do governo, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007. No ano seguinte, Lula a batizou de "mãe do PAC". Como boa discípula, Dilma se autonomeou durante a campanha eleitoral de "mãe do Luz para Todos", programa do governo federal, criado em 2003, com o objetivo de levar energia elétrica às áreas rurais do País. E no decorrer da campanha, quando já liderava a corrida presidencial, assumiu de vez o instinto maternal e disse que pretendia ser, na Presidência, a "mãe de todos os brasileiros".

Biografia - Dilma nasceu em Belo Horizonte em 14 de dezembro de 1947 e na juventude militou contra a ditadura, atuando no Comando de Libertação Nacional (Colina) em Belo Horizonte, no final dos anos 60. Ela é classificada como durona, rígida, séria, competente, inteligente, extremamente dedicada ao trabalho. Implacável com quem enrola e exigente com os subordinados. Comandou o Ministério de Minas e Energia de 2003 a 2005, até ir para a Casa Civil com a queda de José Dirceu no escândalo do mensalão. Na nova função, tornou-se uma "mulher dura cercada de homens meigos", como ela mesma definiu.



A ex-ministra já foi filiada ao PDT, mas em 2000 filiou-se ao PT, partido que lhe abriu as portas para chegar ao mais alto cargo do País. Até o final deste ano, completará 63 anos. Dilma já casou e se separou duas vezes com ativistas políticos que lutavam contra a ditadura, mãe de uma filha, Paula Rousseff Araújo, e avó de um neto, Gabriel, que nasceu no dia 9 de setembro deste ano. É dona de Nego, labrador preto e companheiro de caminhadas matinais. Um de seus melhores amigos, o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel (PT), é quem melhor define a personalidade da nova presidente do Brasil: "Ela trabalha o tempo todo e não deixa nada sem solução. Além disso, acredita que não foi por acaso que sobreviveu à ditadura, quando chegou a ser torturada, sobreviveu para cumprir a tarefa da nossa geração e deixar um País mais justo e solidário do que aquele que nós encontramos".

adblock ativo