Dilma Rousseff deve descansar na Bahia

A primeira semana da presidente reeleita Dilma Rousseff será de acertos e balanços iniciais. Mas, de acordo com um dos interlocutores de Dilma, a ideia dela é, a partir de quinta-feira, 30, descansar na Bahia, na Base Naval de Aratu, por quatro ou cinco dias, com sua família.

Após as primeiras conversas políticas, no início desta semana, Dilma deve comparecer à abertura do Salão do Automóvel no Anhembi, no próximo dia 30, em São Paulo. Somente na volta, a presidente Dilma deve dar início as negociações partidária para acertar a reforma ministerial.

Mas, a ideia inicial é dar prioridade para a escolha do nome que irá para o Ministério da Fazenda, para tentar reduzir o estresse que tomou conta do mercado nos últimos dias. Dilma não deu ainda pistas do que pretende e este nome está sendo considerado uma "incógnita".

Ninguém arrisca palpites porque a presidente Dilma, até o momento, tinha como foco ganhar a eleição. Vencida as urnas, a presidente vai começar a desenhar a equipe, embora haja quem ache que ela possa ter guardado um nome que pode tirar da manga para a Fazenda e surpreender positivamente até mesmo o mercado.

