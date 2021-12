Dilma Rousseff dá apoio e vira cabo eleitoral de aliados

Deposta há menos de um mês, a ex-presidente Dilma Rousseff já assumiu papel de cabo eleitoral para candidaturas do PT e de partidos aliados.

Ela irá ao Rio de Janeiro nos próximos dias para apoiar a candidatura de Jandira Feghali (PCdoB) à prefeitura do Rio.

A informação foi confirmada pela candidata, durante caminhada na favela do Jacarezinho, na manhã de ontem. A previsão é que Dilma participe da agenda da aliada entre os dias 20 e 23 deste mês. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participará da campanha, possivelmente a partir de semana que vem.

Agenda na Bahia

Está prevista também a participação da ex-presidente Dilma em ato de campanha da deputada Federal Alice Portugal, também do PCdoB, candidata a prefeita de Salvador. A vinda de Dilma estava prevista para a semana passada, mas por questão agenda foi adiada para sexta-feira, dia 16.

Jandira tem incluído em na campanha a discussão sobre a política nacional. Sua campanha inclui adesivos com a frase "Fora Temer" e, no último debate eleitoral, ela acusou o candidato Marcelo Crivella (PRB) de traição, por ter votado a favor do impeachment de Dilma.

