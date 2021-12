Dilma rebate Marina e diz que presidente é um executor

Em resposta à candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, a candidata à reeleição Dilma Rousseff criticou a visão de que o Brasil não precisa de um "gerente". Na avaliação de Dilma, o presidente da República "é um executor" e não "simplesmente um representante do poder", que "anda pra baixo e pra cima só representando".

Foi a primeira vez que Dilma respondeu à ex-ministra do Meio Ambiente, desde que ela assumiu a cabeça de chapa do PSB na corrida pelo Palácio do Planalto.

"Essa história de que não precisa (de gerente), de que o País não precisa de ter um cuidado na execução das suas obras e uma obrigação de entregá-las é uma temeridade. Ou é quem nunca teve experiência administrativa e, portanto, não sabe que é fundamental para um país com a complexidade do Brasil dar conta de tudo", disse Dilma, que concedeu coletiva de imprensa na manhã deste domingo no Palácio da Alvorada.

"Você tem de dar conta na Presidência de tudo, de obra, de aeroporto, de rodovia, ferrovia, porto, tem de dar conta do Bolsa Família, tem de dar conta do Minha Casa Minha Vida, dar conta de todas as obras", prosseguiu Dilma.

Marina criticou ontem, durante o seu primeiro dia de campanha, em Recife, a imagem de "gerente" pela qual Dilma ficou conhecida após as eleição de 2010. Segundo Marina, essa não é uma característica fundamental para chegar à Presidência. "O Itamar Franco não era um gerente. O FHC era um acadêmico. O Lula, um operário. Mas todos tinham visão estratégica e é por isso que equilibraram a economia e reduziram a inflação", disse a ex-ministra do Meio Ambiente.

Em resposta à candidata do PSB, Dilma disse que o presidente da República é um "executor também". "Ele (o presidente) não é pura e simplesmente um representante do poder. É mais fácil ser só um representante do poder, tenho certeza", disparou Dilma.

"Você anda pra baixo e pra cima só representando, que é o papel, por exemplo, dos presidentes em regimes parlamentaristas no qual quem controla o gabinete é o primeiro-ministro. Não é isso, de jeito nenhum, que é o regime presidencialista. Ou então o pessoal está se confundindo: não existe dinastia no Brasil nesse sentido. Tenho certeza que o povo brasileiro sabe disso", prosseguiu a candidata à reeleição.

Questionada pelo Broadcast Político se considerava Marina Silva uma boa gestora, Dilma respondeu: "Meu querido, eu geralmente não tenho costume de fazer avaliações sobre pessoas, não me peça isso que não vou fazer."

