Dilma quer financiamento da Caixa para incentivar moradia no campo

Kelly, da Agência Brasil

Leia também:

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse hoje (15) que vai aumentar o apoio aos produtores rurais, durante visita à Feira do Produtor de Vicente Pires, no Distrito Federal. Ela disse que pretende criar uma superintendência ou diretoria na Caixa Econômica Federal para financiar a moradia no campo.

Dilma destacou que no governo de Luiz Inácio Lula da Silva os agricultores tiveram mais acesso ao crédito, passando de R$ 2,2 bilhões na safra de 2001/2002 para R$ 16 bilhões atualmente. E prometeu expandir ainda mais o crédito, investir na assistência técnica aos produtores, e reforçar a política de seguro e aposentadoria rural. Segundo a candidata, políticas sociais, como o Bolsa Família e o Programa Luz para Todos, estão elevando a renda no campo. Dilma disse que pretende dar atenção ao assentamento de famílias no campo, que chegou a mais de 570 mil famílias no atual governo. Ela rebateu críticas sobre a política de distribuição de terras para os pequenos agricultores. “Essa é uma discussão que eu não vou fazer com meu adversário [José Serra do PSDB]. Essa discussão eu faço com os agricultores do país e com os assentados, porque eles sabem que fizemos uma política pró-agricultor”. Ela acrescentou que “há uma diferença entre quem faz e quem fala durante a eleição”. Em sua visita à feira, Dilma foi acompanhada dos candidatos ao governo do Distrito Federal pelo PT, Agnelo Queiroz, e ao Senado, Rodrigo Rollemberg (PSB) e Cristovam Buarque (PDT).

adblock ativo