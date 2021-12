Dilma promete ampliar incentivo à cultura

Em evento de campanha na Feira de São Cristóvão, espaço na zona norte do Rio dedicado às tradições nordestinas, a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, prometeu tornar os programas de incentivo à produção cultural mais abrangentes e ampliar o acesso da população ao cinema, ao teatro, à literatura e a outros espetáculos.



"Você tem que garantir uma produção de bens culturais descentralizada, que respeite nossa fantástica diversidade cultural", afirmou a candidata. "Isso significa garantir acesso dos incentivos à cultura a todas as regiões do Brasil. É preciso ter diversidade para captar a diferença."

