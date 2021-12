Dilma: projeto do PSDB foi feito para um terço do Brasil

A presidente Dilma Rousseff acusou nesta terça-feira, 21, o PSDB de governar apenas para "um terço do Brasil", "sem olhar para o povo", e disse que os tucanos "não gostam de oportunidades que não sejam para eles". Dilma deu as declarações durante um comício, em Goiana, na Zona da Mata pernambucana.

Mandando beijinhos e fazendo corações com as mãos, Dilma afirmou que o povo escolherá domingo entre dois projetos e que é o do PT que olha para todo o País. A petista disse ainda que os tucanos vestiram uma "pelezinha de cordeiro" e que estão escondendo suas verdadeiras intenções.

"Eu sempre olharei e sempre zelarei para que o Brasil seja um país equilibrado. Uma região não pode passar na frente das outras e querer ficar lá. Todos os brasileiros têm direito ao desenvolvimento pleno e o Nordeste mais do que todos as regiões", disse a presidente. "Somos capazes, temos autoestima e podemos mudar este País. Foi preciso que o nordestino assumisse a presidência para que os nordestinos voltassem para o Nordeste", concluiu.

A desenvoltura de Dilma, à vontade com a plateia, gerou inclusive um comentário bem-humorado de seu padrinho político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele lembrou que, quando a atual presidente foi lançada candidata, ela costumava dizer que "não gostava de política". "A bichinha agora adora fazer um comício".

