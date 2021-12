Dilma prepara estratégia para conter crescimento de Marina

A equipe de campanha da presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição, se reúne nesta semana para discutir os novos rumos da corrida presidencial com a candidatura de Marina Silva (PSB). De acordo com a coluna Painel da Folha de S. Paulo desta segunda-feira, 25, os petistas pretendem ressaltar as contradições da ex-senadora.

Os aliados de Dilma estão preocupados com o crescimento de Marina nas pesquisas encomendadas pelo PT, que indicam que a sucessora ampliou as vantagens em relação a Aécio Neves (PSDB). Os petistas acreditam que há 90% de chance de um segundo turno entre Dilma e Marina.

Enquanto os petistas traçam estratégias para combater Marina, o PSB prepara a ex-senadora para os possíveis ataques. O objetivo é que ela adote um "tom propositivo". Eles acreditam que os adversários devem questionar a defesa que Marina faz da sustentabilidade e a relação com o agronegócio, além de como ela pretende conquistar apoio no Congresso em caso de vitória.

adblock ativo