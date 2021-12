Dilma participará de programa eleitoral em Salvador

A presidente Dilma Rousseff passou a manhã de quarta-feira (12) gravando participação nos programas eleitorais de quatro capitais: Salvador (BA), Manaus (AM), São Paulo e Belo Horizonte (MG). Foi a segunda gravação para ajudar os candidatos petistas às prefeituras de São Paulo, Fernando Haddad, e de Belo Horizonte, Patrus Ananias, e a primeira para Vanessa Grazziotin, do PC do B, candidata à prefeitura de Manaus, que, segundo pesquisas, está em segundo lugar, atrás do tucano Arthur Virgílio.

Dilma estreia também no programa do candidato a prefeito de Salvador, o petista Nelson Pelegrino, que está com 16% das intenções de voto e ocupa a segunda colocação, atrás de ACM Neto (DEM), que tem 40% da preferência. Dilma já havia gravado anteriormente, também, para o peemedebista Eduardo Paes, que lidera a disputa à prefeitura do Rio de Janeiro.

A presidente está discutindo com a equipe do marqueteiro João Santana quando entrará pessoalmente nas campanhas de Patrus e Haddad. A previsão é de que isso ocorra antes da viagem que fará a Nova Iorque (EUA), marcada para o dia 23 de setembro. Dilma quer se certificar das regras eleitorais para poder subir nos palanques, sem infringir a legislação eleitoral.

Na quarta-feira (12), ela recebeu o presidente do PC do B, Renato Rabelo, que pediu apoio formal para a candidata do partido em Porto Alegre, Manuela D'Ávila, segundo lugar nas pesquisas. Dilma justificou que não poderia, porque o atual prefeito da cidade e candidato à reeleição, José Fortunati (PDT), também integra a base aliada do governo federal. Além disso, lembrou Dilma, o PDT é o seu partido de origem no Estado.

adblock ativo