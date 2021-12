Dilma nega campanha do medo contra Marina

A presidente Dilma Rousseff (PT) voltou a negar que esteja fazendo campanha do medo contra a adversária na corrida presidencial Marina Silva (PSB). "Tudo o que falo está no programa (de Marina). Tornar o Banco Central independente é simplesmente colocar um quarto poder, onde tem três. (Ela) diz que vai reduzir papel dos bancos públicos. Assim não sai rodovia, aeroporto, porto, metrô, VLT. Isso não é medo, é real", disse ela nesta segunda-feira, 22, durante entrevista à Rede Globo.

Dilma questionou como a ex-senadora pretende reduzir o papel do bancos públicos. "Reduzir quanto? Reduzir pela metade o financiamento de infraestrutura, de agricultura, do Minha Casa, Minha Vida? Não pode dizer vou reduzir e não dizer quanto", criticou.

A presidente diz que Marina tem posição favorável aos bancos. "Acho que os bancos são importantíssimos, mas acho que o Brasil precisa de investimentos", falou a candidata do PT, sugerindo que a autonomia do Banco Central prejudicaria o desenvolvimento do país.

Economia

Em entrevista marcada por embate entre Dilma e os jornalistas ("Deixa eu continuar senão é impossível", "O debate é comigo, né", "Você me fez quatro perguntas, quero o direito de responder a todas"), a presidente voltou a falar que o Brasil enfrenta bem a crise internacional. Ela defende que o país consegue proteger os empregos, salários e investimentos e citou a situação de outros países.

Dilma argumenta que a expectativa é que o cenário melhore no mundo. "Estamos em situação que o Brasil está na defensiva. Vamos apostar em retomada, quando você muda a política econômica. Sai da defensiva e passa para ofensiva. Tenho que manter investimento, senão compromete emprego e salário", informou.

Educação

A presidente disse que o governo conseguiu melhorar os índices do ensino infantil: "Melhoramos bastante os anos iniciais, cumprimos direitinho a meta. No ensino fundamental e médio não estamos bem. Não conseguimos entrar na média". Dilma defende uma reforma no currículo escolar para tornar o ensino mais atrativo aos jovens.

