Dilma: não reconheço ganhos sociais no governo FHC

Em resposta a críticas feitas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) de não reconhecer o legado deixado pelo governo tucano, a presidente Dilma Rousseff afirmou não ver ganhos sociais dele. A candidata à reeleição pelo PT também afirmou que o momento eleitoral é "extremamente conflituado".

"Eu reconheço a estabilidade da moeda. Lamento que ele fique irritado com isso, mas essa é uma disputa absolutamente dentro do respeito e dos parâmetros democráticos", disse a jornalistas em coletiva de imprensa no Rio. A candidata também afirmou não ter informações sobre boatos que estariam sendo espalhados por redes sociais de que Aécio, se eleito, acabará com o Bolsa Família. "Não recebi essa informação. Temos todo interesse em saber quem está fazendo. Estamos em momento eleitoral extremamente conflituado. Dizem coisas da minha família estarrecedoras. Boatos não estão faltando por aí."

A respeito da recente declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que o seu adversário Aécio Neves (PSDB) é "filhinho de papai", voltou a lembrar que foi chamada de leviana pelo tucano. "Você acha que também é correto alguém me chamar de leviana? Eu sou presidente da República, sou mulher, mãe e avó. Então vamos ter calma e tranquilidade".

