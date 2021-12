Dilma mudou de posição sobre o aborto, diz Marina

Defensora de um plebiscito nacional sobre a questão do aborto, a candidata do PV à Presidência, Marina Silva, afirmou nesta quarta-feira, 29, que a rival do PT, Dilma Rousseff, "já disse que era favorável depois mudou de posição". "Eu não faço discurso de conveniência", afirmou Marina, em rápida entrevista dada durante corpo a corpo na lotada Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A candidata afirmou que chegou à capital fluminense um dia antes do debate da TV Globo para "reforçar o trabalho da militância".



Evangélica, a candidata do PV afirmou que sua posição "tem sido coerente" com aquilo que acredita. "Não acho que em temas como esse se deva fazer um discurso uma hora de uma forma e uma hora de outra só para agradar o eleitor", acrescentou. Para ela, o importante é "discutir com transparência".

